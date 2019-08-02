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 Банк Порошенко за полгода увеличил чистую прибыль на 40%

Чистая прибыль АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 32,793 млн грн, что на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщается в квартальной финансовой отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход в первом полугодии сократился на 20,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 74,533 млн грн.

Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 29,1% – до 6,639 млрд грн, в том числе кредиты клиентам сократились на 3,2% – до 1,795 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года уменьшились на 30,6% – до 6,258 млрд грн, а собственный капитал увеличился на 9,4% – до 381,098 млн грн.

Уставный капитал за январь-июнь увеличился на 21,7% – до 333,597 млн грн.

АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко – 60%, Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский иОлег Зимин по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин по 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко – 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.

По размеру общих активов на 1 апреля 2019 года МИБ занимал 23 место (9,514 млрд грн) среди 77 действовавших банков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141040
 
 
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