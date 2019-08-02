 Власти Киева заказали печать проездных для школьников за 30 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 330 тысяч электронных билетов ученика заведения общего среднего образования по 94,14 грн. Карточки со штрих-кодом и чипом MifarePlus S 2K будут персонализированы и инициализированы кодом инициализации.

На них нанесут надписи "Ученический билет" и "Kyiv Smart Card", персональные данные об ученике, данные об учебном заведении, логотип КГГА, название сайта и телефон службы поддержки. Гарантийный срок составляет три года.

Тендерная документация требовала копию действующего сертификата на систему управления качеством ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001) по производству персонализированных документов.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 31,35 млн грн.

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ООО "Полли-Сервис" из консорциума "ЕДАПС" не допустили к торгам, поскольку коммерческая часть его предложения была загружена не туда и открылась заказчику до аукциона.

Единственным допущенным конкурентом было ООО "Предприятие "Пластик Карта", чьими учредителями являются житель Ужгорода Михаил Илько, киевлянин Юрий Ткаченко, "Пластмекс" (Эстония) и "СВ Систем Солюшнс ФЗЕ" (ОАЭ), а бенефициаром и директором - член правления эстонской Plastmex OÜ Константин Куклев из Дубаи (ОАЭ).

Победитель "НИИ ПИТ" Валентина Прокофьева, Юрия Воробьева, Виктора Артеменко и Виктора и Анны Бобовкиних является монополистом по изготовлению дипломов для вузов, студенческих билетов и школьных аттестатов.

До недавнего времени в состав акционеров и наблюдательного совета компании входил Михаил Згуровский - ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и экс-председатель наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Он вышел из состава акционеров "НИИ ПИТ", когда Антимонопольный комитет Украины проводил соответствующее расследование.

В декларации за 2018 год Згуровский уже не указал как жену гражданку США Татьяну Помаранцеву, которая фигурировала в его предыдущей декларации. В начале прошлого года она купила дом на побережье Атлантического океана в городе Палм Кост (штат Флорида, США) стоимостью $156 тыс. Она указала себя американским властям как незамужняя. Згуровский и его сын тоже имели недвижимость в США.

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