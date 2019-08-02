 Нацкомиссия обнаружила фиктивные операции с ценными бумагами на 20 миллиардов

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НКЦБФР Тимур Хромаев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"20 млрд грн – именно такой объем операций с ценными бумагами за последний год мы признали злоупотреблением или просто схематозом. Эти операции никоим образом не были связаны с привлечением инвестиций или осуществлением инвестиционной деятельности", – сообщил Хромаев.

По словам главы НКЦБФР, целью таких операций было формирование значительных объемов прибыли или убытка через необоснованные изменения цен на ценные бумаги или, что, по сути, являлось уходом от налогообложения.

"Хочу еще раз напомнить посредникам и их клиентам, эмитентам, кто приходит на фондовый рынок для решения собственных финансовых вопросов (схем), не связанных с инвестиционной деятельностью - их действия не остаются незамеченными", – подчеркнул Хромаев.

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Как уточняет пресс-служба НКЦБФР, в рамках противодействия выявленным правонарушением регулятор временно приостановил действие лицензий 12 торговцам ценными бумагами на период исследования обстоятельств дела. В частности, санкции были применены в отношении таких торговцев ценными бумагами: ООО "Навигатор Инвест", ООО "НПП Магистр", ООО "РК Приднестровье", ООО "Фондовый депозитарий", ООО "ФК Оберег", ООО "АФТ", ООО "Джерело ЛТД", ООО "Менеджмент Технолоджис", ООО "Спрэд", ООО "ФК Сократ", ООО "Бенефит Брок", ООО "ФК Авангард", ООО "ФК Орис Кэпитал", ЧАО "Эксперт-Капитал", ООО "ФК Корнер".

Как установила проверка, клиентами этих торговцев были в основном общества с ограниченной ответственностью, количество которых достигало сотен.

НКЦБФР также запретила торговлю или остановила внесение изменений в систему депозитарного обращения по тем выпускам ценных бумаг, которые были предметом указанных операций. В частности, санкции были применены к ПВЗНИФ "Гарантированный доход", ЧАО "Маршал7", ЧАО "Прометей Телеком", ЧАО "СК "Авторитет", ЧАО "ФК "Кредит Сервис", ПАО "Агрофинанс", ЧАО "Укрбудэнерготехнология", ЧАО "СК "Гута-Украина", ЧАО "ФК "Агрохолдинг Полесье", ЧАО "СК "УСГ "Жизнь", ЧАО "Ди Эм Ди", ЧАО "СК "Здорово", ЧАО "ЕСС", ПАО "Конкорд Инк", ЗНВПИФ "Эско-премиум", ЧАО "Новьюэнерго", ПАО " ФК "АОА Инвестментс", ПАО "Красное РП", ПАО "Лика Логистик" и др.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, злоупотребления заключались в том, что посредники для клиентов проводили сделки, игнорируя требования законодательства по оценке рисков и инвестиционных и налоговых последствий. Поэтому ценные бумаги, которые были предметом сделок, покупались и продавались с искусственным завышением или занижением цены.

"Объемы таких операций достигали сотен миллионов гривен, а в некоторых – даже миллиардов. В то же время даже поверхностный анализ финансовой отчетности эмитентов свидетельствовал об отсутствии экономического обоснования такой стоимости. К тому же ни посредники, ни их клиенты не смогли объяснить на запрос Комиссии причин и целей проведения таких операций", – указывают в НКЦБФР.

Комиссия считает, что данные операции проводились с целью формирования искусственных прибылей или убытков, что не совместимо с целями инвестиционной деятельности.

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