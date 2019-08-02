 Пышного назначили главой "Ощадбанка" еще на пять лет

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в июле 2019 года в "Ощадбанке" начал работу новая наблюдательный совет, в состав которого вошли шесть независимых директоров и три представителя государства. В соответствии с принципами корпоративного управления после назначения членов Наблюдательного совета общепринятой практикой является немедленное проведение независимой оценки менеджмента банка для того, чтобы обеспечить соответствующие компетенции для достижения стратегических целей. Такая оценка является обязательной даже при наличии у менеджмента действующих контрактов.

На заседании набсовета было принято решение провести оценку председателя и членов правления банка на соответствие квалификационным требованиям

Для проведения независимого оценивания менеджмента "Ощадбанка" решением набсовета была привлечена международная компания по подбору персонала "Педерсен и партнерс".

Результаты оценки были рассмотрены на очном заседании полного состава набсовета банка 25 июля.

Члены набсовета отметили, что именно высокопрофессиональная и эффективная работа Андрея Пышного, проведенная с марта 2014 года, способствовала фундаментальным позитивным изменениям в работе банка, внутренних служб, созданию положительного имиджа среди граждан и партнеров, а также восстановила стабильную деятельность и сделала возможным ведение четкого курса как универсального финансового учреждения.

На основании полученных выводов наблюдательный совет принял решение подтвердить профессиональную пригодность председателя правления, соответствие квалификационным требованиям и продлить его полномочия на следующие 5 лет.

На сегодня продолжается следующий этап согласно утвержденному набсоветом порядку оценки – этап оценки членов правления и ключевых руководителей "Ощадбанка". Стратегия развития банка на 2018-2022 годы была согласована Кабмином в феврале 2018 года.

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