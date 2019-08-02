 Нацбанк скупил на межбанке за неделю рекордные $500 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе $60 млн были приобретены путем проведения интервенций по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching), еще $450,2 млн НБУ купил путем проведения интервенций по единому курсу.

В то же время Нацбанк продал на межбанковском рынке за неделю $16,8 млн по единому курсу.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $2,91 млрд, а продал – $248,23 млн.

Как сообщалось, Национальный банк (НБУ) в период с 22 по 26 июля купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.

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