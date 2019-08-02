 Украинцы за полгода посетили Турцию более 650 тысяч раз

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

По итогам первого полугодия Украина вошла в десятку стран-лидеров, заняв седьмую строчку.

При этом в целом количество иностранцев, посетивших Турцию в январе-июне 2019 года, увеличилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,076 млн человек.

Традиционно популярностью среди украинских туристов пользуются курорты Средиземноморского и Эгейского побережий. В частности, регион Анталия за первое полугодие 2019 года количество украинских туристов достигло 317 777 (прирост 3%).

Курорты провинции Мугла (Фетхие, Мармарис, Даламан, Бодрум) приняли за этот же период 68 458 украинцев. Таким образом, Украина стала третьей по популярности страной, граждане которой чаще всего посещали курорты этого направления.

Измир за январь-июнь 2019 года посетили 8 025 украинцев. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 13,2%.

Также наблюдается стабильный рост турпотока в Стамбул: за январь-май город посетило 145 811 туристов из Украины, что на 5,9% больше аналогичного периода предыдущего года.

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