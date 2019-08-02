[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Китай пообещал ответить на анонсированные Трампом новые пошлины

Министерство коммерции Китая пообещало ответить на новые пошлины со стороны США и предупредило, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Вашингтоне.

В своем сообщении ведомство также назвало эскалацию торговой войны невыгодной обеим странам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Китайское министерство надеется, что Соединенные Штаты смогут как можно скорее исправить свои ошибки и урегулировать торговый спор на основе равенства и взаимного уважения.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп пообещал установить дополнительные 10% пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд с 1 сентября.

Дополнительные пошлины распространятся почти на все китайские товары, импортируемые США, и положат конец перемирию в длящемся уже год торговом противостоянии.

Трамп также угрожал дальнейшим повышением тарифов, если президент Китая Си Цзиньпин не предпримет новых усилий по скорейшему заключению торговой сделки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141011
 
 
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