 Китай пообещал ответить на анонсированные Трампом новые пошлины

В своем сообщении ведомство также назвало эскалацию торговой войны невыгодной обеим странам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Китайское министерство надеется, что Соединенные Штаты смогут как можно скорее исправить свои ошибки и урегулировать торговый спор на основе равенства и взаимного уважения.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп пообещал установить дополнительные 10% пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд с 1 сентября.

Дополнительные пошлины распространятся почти на все китайские товары, импортируемые США, и положат конец перемирию в длящемся уже год торговом противостоянии.

Трамп также угрожал дальнейшим повышением тарифов, если президент Китая Си Цзиньпин не предпримет новых усилий по скорейшему заключению торговой сделки.

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