 Госгеонедр выставила на электронный нефтегазовый аукцион 5 участков

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ведомства, передает БизнесЦензор.

Так, со стартовой ценой в 254,6 млн грн на аукцион выставлено спецразрешение на пользование Княжинской площадью (Харьковская область). Согласно документации в системе "ProZorro.Продажи", предполагаемые запасы на ней составляют 62,158 млрд кубометров природного газа, 14,6 млн тонн нефти, а также 3,72 млн тонн газового конденсата.

Со стартовой ценой в 7 млн грн к аукциону представлена Салтовская площадь (Харьковская область) с перспективными ресурсами 5,33 млрд кубометров. С ценой в 6,8 млн грн на аукцион выставлена Ватажковская площадь (Полтавская область) с запасами газа в объеме 3,091 млрд кубометров. Печенежское-Кочетковская площадь (Харьковская область) с запасами 1,83 млрд кубометров представлена за 4,6 млн грн, Западнотокарская-Краснянская площадь с предполагаемыми ресурсами в 900 млн кубометров – со стартовой ценой в 1,5 млн грн.

Прием предложений к пятому электронному нефтегазовому аукциону осуществляется со 2 августа по 29 октября (до 18:00).

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Согласно ему, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги. В начале декабря прошлого года Госгеонедр выставила на электронные нефтегазовые аукционы, назначенные на 6 марта 2019 года, первые 10 спецразрешений.

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