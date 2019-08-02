 В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста через Днепр. ВИДЕО

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской администрации.

"По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противовесов) на опоре №3 (прогон 2-3, не судоходный). Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования", – сказано в сообщении.

Как отмечают в коммунальной корпорации, сейчас на мосту проводят дополнительные обследования, однако в целом Парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, сооружение находится под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост".

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