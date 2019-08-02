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Все про:НДС (220) ГФС (1346)

 Крупный бизнес получил 70 миллиардов возмещения НДС с начала года, – ГФС

В течение января-июля 2019 года крупные налогоплательщики получили возмещение НДС на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор.

Так, за семь месяцев 2019 года плательщикам Офиса возмещено НДС в размере 70,0 млрд грн, что на 17 млрд грн, или на 32,1%, больше, чем за аналогичный период 2018 года (за семь месяцев в 2018 году возмещено 53 млрд грн).

Доля крупного бизнеса в возмещении НДС по Украине в целом и составляет более 74% от общей суммы возмещения (в 2018 году такая доля составляла в среднем 70%).

География возмещения налога плательщикам Офиса за семь месяцев 2019 года выглядит следующим образом: Киев – 25,4 млрд грн, Запорожье – 16,4 млрд грн, Днепр – 14,2 млрд грн, Харьков – 5,3 млрд грн, Одесса – 4,7 млрд грн, Львов – 4,0 млрд грн.

Плательщики Офиса получают возмещение исключительно в сроки определенные Налоговым кодексом Украины (в пределах двух месяцев).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141002
 
 
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