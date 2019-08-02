 Зеленский поручил выделить средства на реконструкцию аэропорта Коломойского в Ивано-Франковске

Об этом Зеленский заявил в ходе визита в Ивано-Франковск, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент также поручил руководству облгосадминистрации обеспечить координацию всех заинтересованных сторон для реализации проекта реконструкции аэровокзала, проконтролировать подготовку нового договора с концессионером и обеспечить его воплощение.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы был аэропорт. Государство хочет помочь", – сказал Зеленский.

Директор аэропорта Петр Осипенко сообщил, что с 2010 года аэропорт на 30 лет предоставлен в концессию компании "Скорзонера". Согласно условиям договора, она должна вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн.

С тех пор концессионер перечислил в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировал 18 млн грн. Компания-концессионер инициировала восстановление взлетно-посадочной полосы, модернизацию помещений аэровокзала, расширение авиасообщения. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции – 2,14 млрд грн.

Зеленский в ответ призвал подписать инвестиционное соглашение по привлечению средств для реконструкции аэропорта Ивано-Франковска.

"Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем. Все честно", – подчеркнул президент.

Во время совещания с представителями общественности Ивано-Франковской области Владимир Зеленский отметил, что через полтора года в Ивано-Франковске должен появиться современный международный аэропорт, и призвал местный бизнес присоединиться к этому проекту.

"Мы увидели ваш аэропорт, он вроде бы неплохо выглядит. Но мы договорились с господином Александром Шевченко (до избрания в Верховную Раду – директор компании "Скорзонера", – ред.), что начнем строить аэропорт максимально быстро. И мы очень хотим, чтобы в течение полутора лет в Ивано-Франковске был действительно хороший международный аэропорт", – добавил президент.

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Перед этим в ходе общения с Александром Шевченко президент рассказал о нескольких вариантах финансирования работ, передает Lb.ua.

"Ходят слухи, что у вашей компании деньги есть", – пошутил Зеленский.

"Вы находите деньги на все, а государство вам понемногу отдаст $40 млн. Сейчас $40 млн выделить, чтобы в течение года-полутора построить полосу, просто нет. Мы можем разбить на три года и за три года отдать. Но вы не будете ждать, и Ивано-Франковщина не будет ждать", – предложил президент.

"Есть другой вариант – вы все строите, а мы ничего не возвращаем", – пошутил Зеленский.

"Владимир Александрович, мы подумаем", – ответил ему со смехом бывший директор "Скорзонеры" Александр Шевченко.

"Есть другой вариант – я буду тогда звонить вашим людям, которые согласно юридическим документам являются конечными бенефициарами компании", – сказал Зеленский.

Конечными бенефициарами "Скорзонеры" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. ООО "Скорзонера" принадлежит крупнейший зимний курорт Украины "Буковель".

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский пообещал содействовать проведению реконструкции аэропорта в Днепре, который также находится в аренде у компании Коломойского.

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