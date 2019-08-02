 Замглавы Офиса Зеленского увидел возможность снизить ставки по кредитам в гривне до 12%

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в ходе встречи с руководителями иностранных банков в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Гончарук отметил, что это оптимистичная оценка, но реальная.
Замглавы Офиса президента также рассказал о планах создания в украинской банковской системе инструмента, который будет защищать интересы кредиторов.
"Почему нам так важно иметь дешевое кредитование уже в следующем году? Потому что так фермер сможет просто пойти в банк и получить там кредит в гривне под 12-13%, ему будет значительно легче работать, развиваться и быть конкурентоспособным", – сказал Гончарук.
По мнению чиновник, достичь этого можно "с помощью инструментов ограничения или стимулирования".
"Мы будем искать собственную модель, которая в дальнейшем позволит нам реализовать это без ограничений", – добавил Гончарук.
Как сообщалось, Национальный банк снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых с 19 июля в рамках продолжения цикла смягчения монетарной политики.
Базовый сценарий Нацбанка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% до конца 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.
Главное, чтоб учителя, ждущие 4000 евро зарплаты, не запротестовали.
Вот для этого?
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