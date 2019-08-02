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 Замглавы Офиса Зеленского увидел возможность снизить ставки по кредитам в гривне до 12%

Снижение ставок по банковским кредитам в гривне до 12-13% годовыъ возможно уже в следующем году.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в ходе встречи с руководителями иностранных банков в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Гончарук отметил, что это оптимистичная оценка, но реальная.

Замглавы Офиса президента также рассказал о планах создания в украинской банковской системе инструмента, который будет защищать интересы кредиторов.

"Почему нам так важно иметь дешевое кредитование уже в следующем году? Потому что так фермер сможет просто пойти в банк и получить там кредит в гривне под 12-13%, ему будет значительно легче работать, развиваться и быть конкурентоспособным", – сказал Гончарук.

По мнению чиновник, достичь этого можно "с помощью инструментов ограничения или стимулирования".

"Мы будем искать собственную модель, которая в дальнейшем позволит нам реализовать это без ограничений", – добавил Гончарук.

Как сообщалось, Национальный банк снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых с 19 июля в рамках продолжения цикла смягчения монетарной политики.

Базовый сценарий Нацбанка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% до конца 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141000
 
 
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Для этого нужно снижать учетную ставку Нацбанка.
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хорошо бы, конечно, но знают ли об этом банки?
Главное, чтоб учителя, ждущие 4000 евро зарплаты, не запротестовали.
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свиноботы такие же как и их хозяева, так и не поняли почему проголосовали за Зеленского. Супертупые Замглавы Офиса Зеленского увидел возможность снизить ставки по кредитам в гривне до 12% - Цензор.НЕТ 9070
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Ну, и почему свиноботы проголосовали за Зеленского?
Вот для этого?
Неделю назад благодаря прослушке правоохранителями судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) страна узнала много интересного о повседневной жизни суда, разразился скандал.

Спустя неделю ни президент Владимир Зеленский, ни глава его Офиса Андрей Богдан (который в силу профессиональной деятельности и богатого политического прошлого тесно связан с судебной властью) еще никак не отреагировали на это резонансное дело, поэтому, чем и когда закончится эта история - пока неясно.Источник: https://censor.net.ua/r3141012
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Любопытно, а как должен реагировать президент на подобный скандал?
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