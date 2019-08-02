 В Украине собрано зерна нового урожая с 89% площадей

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

пшеницы – 24,9 млн тонн с площади 6,1 млн га, или 90% к прогнозу, при урожайности 40,6 ц/га;

ячменя – 8,0 млн тонн с площади 2,4 млн га, или 91% к прогнозу, при урожайности 33,5 ц/га;

гороха – 590 тыс. тонн с площади 258 тыс. га, или 98% прогноза при урожайности 22,8 ц/га;

ржи – 196 тыс. тонн с площади 72 тыс. га, или 62% к прогнозу, при урожайности 27,4 ц/га;

овса – 172 тыс. тонн с площади 67 тыс. га, или 37% к прогнозу, при урожайности 25,8 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 3,0 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 98% прогноза при урожайности 24,5 ц/га.

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