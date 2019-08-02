[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.26 27.85
 Аграрный рынок
  245  0
Все про:Минагрополитики (580) урожай (143)

 В Украине собрано зерна нового урожая с 89% площадей

По состоянию на 2 августа украинские аграрии собрали 33,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 8,9 млн га, или 89% к прогнозу.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

  • пшеницы – 24,9 млн тонн с площади 6,1 млн га, или 90% к прогнозу, при урожайности 40,6 ц/га;
  • ячменя – 8,0 млн тонн с площади 2,4 млн га, или 91% к прогнозу, при урожайности 33,5 ц/га;
  • гороха – 590 тыс. тонн с площади 258 тыс. га, или 98% прогноза при урожайности 22,8 ц/га;
  • ржи – 196 тыс. тонн с площади 72 тыс. га, или 62% к прогнозу, при урожайности 27,4 ц/га;
  • овса – 172 тыс. тонн с площади 67 тыс. га, или 37% к прогнозу, при урожайности 25,8 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 3,0 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 98% прогноза при урожайности 24,5 ц/га.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140999
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Богдан Андрей Госпогранслужба Донбасс Зеленский Киев Нацполиция отставка Россия США
 
 
 
 
 
 вверх