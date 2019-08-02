 Кабмин ограничил максимальный размер дотации для аграриев

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №669 от 17 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документов внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства).

В частности, Порядок дополнен пунктом, согласно которому сумма государственной поддержки, предоставляемой в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному товаропроизводителю и связанным с ним лицам, не может превышать 150 млн грн.

При этом установлено, что агрокомпании или сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие в 2019 году до вступления в силу этого постановления дотации на сумму, превышающую 150 млн грн, не обязаны их возвращать.

Как сообщалось, в 2018 году предприятия агрохолдинга МХП Юрия Косюка получили более 800 млн грн дотаций из госбюджета из выделенной на программу компенсации стоимости строительства животноводческих комплексов общей суммы в 1,7 млрд грн.

В 2017 году производители птицы получили 50% выделенных на развитие животноводства дотаций, или 2 млрд грн. Самая большая сумма поддержки тогда также была направлена компании "Мироновский хлебопродукт" экс-первого заместителя администрации президента Юрия Косюка – 1,4 млрд грн.

В начале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оценивал долю агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%.

В 2018 году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) продал внешним потребителям 593,53 тыс. тонн куриного мяса, что на 11,4% больше, чем в 2017 году.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.

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