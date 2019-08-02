 Минрегион отменил ограничение высоты потолков для торговых залов

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, это даст возможность предпринимателям строить современные и интересные объекты без привязки к высоте потолков.

"Ранее в строительных нормах по проектированию предприятий торговли существовали такие ограничения. Поэтому этажи строились высотой обычно 3-3,3 м. И только при соответствующем обосновании и в зависимости от площади торгового зала ее можно было увеличивать максимум до 4,8 м. Мы убрали эти ограничения и ввели возможность проектировать современные и интересные торговые объекты любой высоты, как это делают во всем мире", – пояснил Парцхаладзе.

Читайте также: Минрегион установил требования по пешеходной доступности от жилых домов до школ и детсадов

В частности, в новых действующих изменениях ГСН отмечается, что высота этажей с торговыми залами может быть увеличена при соответствующем обосновании по механизации, оборудованию или конструкции. При этом, минимальная высота от пола до потолка должна составлять 3 м (как и раньше), а для двухсветных торговых залов – не менее 5,8 м при наличии антресолей.

ГСН "Предприятия торговли" распространяется на проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих зданий и отдельных помещений предприятий розничной торговли (магазинов, рынков), за исключением домов оптовой торговли, автосалонов и магазинов автозапчастей, оружия, складов строительных материалов, производственных фирм и магазинов временного функционирования.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram