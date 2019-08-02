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 В "Жулянах" установят памятник авиакоструктору Сикорскому. ФОТО

В международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны") через несколько недель будет установлен памятник авиаконструктору Сикорскому.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

"Столичный аэропорт недавно переименовали в честь гениального и известного на весь мир инженера и уже через несколько недель киевляне получат в подарок от аэропорта памятник выдающемуся земляку – Игорю Сикорскому, который установят на центральной площади аэропорта", – сказано в сообщении.

Напомним, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,81 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140988
 
 
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