 Правительство Шри-Ланки отменяет оплату за визы для украинцев

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на lowcostavia, передает БизнесЦензор.

Теперь получение визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.

Ранее украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно $40.

Оплату за визу отменили на следующие 6 месяцев, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы.

В список 48 стран, для граждан которых виза на Шри-Ланке будет выдаваться бесплатно, вошли: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

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