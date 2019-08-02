 Правительство Шри-Ланки отменяет оплату за визы для украинцев

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на lowcostavia, передает БизнесЦензор.
Теперь получение визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.
Ранее украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно $40.
Оплату за визу отменили на следующие 6 месяцев, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы.
В список 48 стран, для граждан которых виза на Шри-Ланке будет выдаваться бесплатно, вошли: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.