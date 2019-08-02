[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.26 27.85
 Социальная политика
  501  0
Все про:виза (99) Шри-Ланка (5)

 Правительство Шри-Ланки отменяет оплату за визы для украинцев

С 1 августа 2019 года правительство Шри-Ланки отменило оплату за визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на lowcostavia, передает БизнесЦензор.

Теперь получение визы по прибытию в аэропорт (на срок до 30 дней) будет бесплатным.

Ранее украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно $40.

Оплату за визу отменили на следующие 6 месяцев, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы.

В список 48 стран, для граждан которых виза на Шри-Ланке будет выдаваться бесплатно, вошли: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140987
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Богдан Андрей Госпогранслужба Донбасс Зеленский Киев Нацполиция отставка Россия США
 
 
 
 
 
 вверх