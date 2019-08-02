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 Wizz Air с начала года перевезла в Украину 1,3 миллиона пассажиров

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air за январь-июль 2019 года перевезла из/в Украину 1,3 млн пассажиров, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Wizz Air, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Wizz Air продолжает предоставлять украинским пассажирам возможность доступных путешествий, предлагая перелеты по 46 маршрутам в 13 европейских стран по ценам от 289 грн. Постоянное расширение деятельности Wizz Air способствовало перевозке около 1,3 млн пассажиров на своих рейсах в/из Украину в течение семи месяцев 2019 года. Это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и делает Wizz Air крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Украине", - отмечается в сообщении Wizz Air.

Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам в 44 странах.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices. Авиакомпания прошла аудит на соответствие современным требованиям эксплуатационной безопасности (Air Transport Association (IATA)) и глобального критерия безопасности авиакомпаний Международной ассоциации авиационного транспорта (Operational Safety Audit (IOSA)).

Wizz Air возобновила работу в аэропорте "Львов" в 2017 году, открыв рейсы во Вроцлав и Берлин.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140975
 
 
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