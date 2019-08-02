 Украина закачала в июле в хранилища рекордный объем газа

Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", по состоянию на 31 июля запасы достигли 15,85 млрд куб. м, что на 3 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату прошлого года (12,84 млрд куб. м), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает агентство, сохранение таких темпов закачки позволяют стране достигнуть поставленной цели – войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ свыше 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что услугой хранения газа в украинских подземных хранилищах пользуется 31 иностранная компания. Они закачали хранят в ПХГ в режиме таможенного склада 1,4 млрд кубометров газа. Всего в ПХГ Украины сейчас находится более 4 млрд. куб. м газа, который принадлежит компаниям, не входящим в группу "Нафтогаз.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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