 Фонд госимущества вновь попросит льгот для государственных ТЭЦ

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава Фонда напомнил, что согласно решению правительства, НАК "Нафтогаз Украины" предоставляет номинации на газ только тем ТЭЦ, уровень расчетов которых не ниже 90%.

"Долги коммунальных предприятий и низкий расчет населения за прошлый отопительный сезон не позволяет государственным ТЭЦ получить необходимые номинации на газ", – сообщил Трубаров.

Чиновник уточнил, что текущий уровень расчетов за газ ТЭЦ под управлением Фонда не достигает этого уровня. В частности, Херсонской ТЭЦ – 78%, Северодонецкой – 79%, Николаевской – 93%, Одесской – 84%, Днепровской –63%, Криворожской – 56%.

"В прошлом году Фонд через постановление правительства добился, чтобы для производителей тепловой энергии, входящих в управление Фонда, уровень был снижен до 60%. В этом году Фонд тоже будет инициировать снижение уровня расчетов, и без принятия Кабмином соответствующего постановления вопрос своевременного запуска ТЭЦ будет под большим вопросом", – подчеркнул Трубаров.

Глава Фонда отметил, что государственные теплоэлектроцентрали нужно или приватизировать или безотлагательно передавать органам местной власти, которые уже на местах должны определиться, как урегулировать вопрос долгов.

"На следующей неделе Фонд проведет оперативное совещание с руководством ТЭЦ, представителями местной власти и НАК "Нафтогаз Украины", на котором обсудит получения номинаций на газ и уровень расчетов за потребленное тепло. Стоит также и кадровый вопрос из-за ненадлежащего исполнения руководителями ТЭЦ возложенных на них обязанностей", – сообщил чиновник.

Читайте также: 10 производителей тепла могут остаться без газа из-за долгов, – "Нафтогаз"

Трубаров напомнил, что в управлении Фонда находится "Северодонецкая ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Одесская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ" и ​​"Криворожская ТЦ".

"Эти объекты переданы Фонду для целей приватизации в период с 2012-2016 годы с суммарной убыточностью в более 400 млн грн, а кредиторская задолженность составляла более 2,5 млрд грн. Крупнейшими должниками были и остаются коммунальные предприятия, учредителями которых являются органы местной власти", – добавил глава ФГИ.

"Три городских совета – Херсонский, Одесский и Северодонецкий – готовы принять эти объекты в коммунальную собственность и уже приняли соответствующие решения, однако городские советы ждут изменения в закон "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", которые позволят получить эти предприятия уже без кредиторской задолженности, созданной их же коммунальными предприятиями из-за нерасчетов за потребленное тепло", – отметил Трубаров.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram