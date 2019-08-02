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 Доходность гособлигаций Германии впервые опустилась ниже нуля

Доходность 30-летних гособлигаций Германии в пятницу впервые опустилась ниже нулевого уровня на опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным агентства Bloomberg, доходность 30-летних бумаг уменьшилась на 10 базисных пунктов, до минус 0,002%.

Таким образом, теперь отрицательной доходностью обладают все государственные бонды Германии, со всеми сроками погашения.

Падение мировых финансовых рынков вызвали заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом около $300 млрд в год с 1 сентября. В ответ Пекин пообещал принять ответные меры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140970
 
 
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