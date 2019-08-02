 Украина с начала года увеличила транзит газа на 4,4%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно расчетам агентства, транзит газа через страну в Европу за семь месяцев составил в том числе 51 млрд 511,6 млн куб. м (+4,6% к январю-июлю-2018), в Молдову – 1 млрд 679,2 млн куб. м (-0,8%).

По итогам июля-2019 транзит газа снизился на 4,1% (на 346,6 млн куб. м) по сравнению с июлем 2018 года – до 8 млрд 111,5 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 947,6 млн куб. м (-4,3% к июню-2018), Молдову - 163,9 млн куб. м (+8%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017 году), Молдову - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.