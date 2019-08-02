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 Великобритания сменит посла в Украине

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф в завершает свою каденцию.

Как передает БизнесЦензор, об этом дипломат сообщила на своей странице в сети Twitter

"Спасибо Украина, за 4 ярких года! Я много научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!", – написала Гоф.

Как сообщалось, в мае посол США Мари Йованович оставила должность в Украине. Временным поверенным вместо нее был назначен Вильям Тейлор.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140962
 
 
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