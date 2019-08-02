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 "ТАСкомбанк" Тигипко уменьшил прибыль на 39%

Чистая прибыль ТАСкомбанка (Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 123,276 млн грн, что на 39,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (203,193 млн грн).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету банка, чистый процентный доход в первом полугодии текущего года увеличился на 26,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 651,698 млн грн.

Активы банка за 6 месяцев выросли на 1,1% - до 17,913 млрд грн, в то же время кредиты клиентам сократились на 0,7%, - 12,319 млрд грн.

Обязательства банка за этот период увеличились на 0,5% - до 15,663 млрд грн, собственный капитал вырос на 6,1% - до 2,250 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 1,153 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года основным владельцем ТАСкомбанка является Сергей Тигипко (99,93066% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года ТАСкомбанк по размеру общих активов занимал 17-е место (18,819 млрд грн) среди 77 действующих банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140954
 
 
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