[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.23 27.85
 Энергетика
  278  0
Все про:Укртрансгаз (601)

 Украина в июле закачала 2,3 миллиарда кубометров газа

Украина в июле 2019 года закачала в подземные хранилища (ПХГ) 2,306 млрд куб. м природного газа, что является максимальным месячным объемом за последние четыре года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", по состоянию на 31 июля 2019 года запасы достигли 15,85 млрд куб. м, что на 3 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату прошлого года (12,84 млрд куб. м).

Сохранение таких темпов закачки позволяют стране достигнуть поставленной цели - войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ свыше 20 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140945
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Богдан Андрей Госпогранслужба Донбасс Зеленский Киев отставка Россия Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх