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 "Укрзализныця" закупит дизтопливо по переговорной процедуре из-за блокирования торгов

Глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что компания из-за манипуляций поставщиков вынуждена закупить партию дизельного топлива по переговорной процедуре.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Компания закупит партию горючего с применением переговорной процедуры, как исключительную процедуру закупки для предотвращения чрезвычайных последствий", - сообщает Кравцов.

"К такому экстраординарному выходу из искусственно созданной кризисной ситуации "Укрзализныця" вынуждена прибегать из-за блокирования закупки дизельного топлива в АМКУ", - добавил Кравцов.

По его данным, все тендеры "Укрзализныци" на закупку дизтоплива заблокированы.

"Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы. Сразу скажу - на это не пойдем. И манипуляции и угрозы на нас не действуют", - заявил Кравцов.

Компания напоминает, что в конце мая этого года объявила 8 очередных тендеров на закупку дизельного топлива общим объемом 100 тысяч тонн. Раскрытие тендерных предложений состоялось 23 июля.

25 июля "Укрзализныця" провела оценку предложений участников по 6 процедурах и всех участников допустила к дальнейшим аукционам, которые должны состояться 31 июля. Но накануне аукционов тендеры были остановлены из-за жалоб.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140935
 
 
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