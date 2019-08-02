[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.23 27.85
 Регуляторная политика
  573  0
Все про:пожар (63) Минрегионразвития (409)

 В Украине обновили требования к системам пожаротушения

Обновленные государственные строительные нормы о проектировании современных систем пожаротушения с использованием тонкораспыленной воды вступят в силу с 1 ноября 2019 года, сообщил замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Об этом Парцхаладзе написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Опубликованы новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию систем противопожарной защиты, которые содержат эти требования. Они начнут действовать уже с 1 ноября этого года", - сообщил Парцхаладзе.

По его данным, на сегодня в 90% случаев пожар ликвидируют с использованием воды.

"Но если это делать обычными методами, то не только используются гораздо большие объемы воды, а, следовательно, и проектируются большие резервуары для хранения, также разрушаются важные ценные вещи и имущество, затапливаются объекты", - написал он.

Проектирование и монтаж таких систем должны осуществляться в соответствии с требованиями ДСТУ CEN/TS 14972 "Стационарные системы пожаротушения. Системы пожаротушения тонкораспыленной водой. Проектирование и монтаж".

Как отмечает Парцхаладзе, указанная технология может быть использована в зданиях разного назначения, в частности, в жилых домах, общественных заведениях, школах, детсадах и пр.В Украине обновили требования к системам пожаротушения 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140932
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Богдан Андрей Госпогранслужба Донбасс Зеленский Киев отставка Россия Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх