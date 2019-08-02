 В Украине обновили требования к системам пожаротушения

Об этом Парцхаладзе написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Опубликованы новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию систем противопожарной защиты, которые содержат эти требования. Они начнут действовать уже с 1 ноября этого года", - сообщил Парцхаладзе.

По его данным, на сегодня в 90% случаев пожар ликвидируют с использованием воды.

"Но если это делать обычными методами, то не только используются гораздо большие объемы воды, а, следовательно, и проектируются большие резервуары для хранения, также разрушаются важные ценные вещи и имущество, затапливаются объекты", - написал он.

Проектирование и монтаж таких систем должны осуществляться в соответствии с требованиями ДСТУ CEN/TS 14972 "Стационарные системы пожаротушения. Системы пожаротушения тонкораспыленной водой. Проектирование и монтаж".

Как отмечает Парцхаладзе, указанная технология может быть использована в зданиях разного назначения, в частности, в жилых домах, общественных заведениях, школах, детсадах и пр.