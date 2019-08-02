 Газ в хранилищах Украины хранит 31 иностранная компания, – Коболев

Об этом Коболев заявил в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Теперь имеем контракты с 31 иностранной компанией на хранение газа в украинских ПХГ, они закачали в наших хранилища и хранят в режиме таможенного склада уже 1,4 млрд куб.м. газа - эта цифра существенно превышает наши предыдущие ожидания", - сообщает Коболев.

"Всего в ПХГ Украины сейчас находится более 4 млрд. куб. м. газа, который принадлежит компаниям, не входящим в группу "Нафтогаз", - сообщил Коболев.

В середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, среди прочего предусматривающие создание новой услуги "транспортировка на короткие дистанции".