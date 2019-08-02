 В Украине вступили в силу новые требования к производству и маркировке органической продукции

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, закон разработан с целью усовершенствования правовых основ органического производства в Украине и их адаптации к соответствующему законодательству ЕС.

"Органические продукты украинского производства становятся более востребованными на зарубежных рынках: за последние несколько лет наше государство стало важным поставщиком органической продукции на западные рынки, заняв четвертое место среди экспортеров органической продукции в страны ЕС", - отметили в министерстве.

По его данным, подготовка всех необходимых подзаконных нормативно-правовых актов уже проведена.

Как уточняет Минагропрод, новый закон устанавливает требования к производству органической продукции, ее обращению, маркировке и реализации, а также механизму сертификации органического производства, предусматривает создание реестров операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала.

Согласно положениям нового закона, осуществлять госконтроль в сфере органического производства будет Госпродпотребслужба.

Статьей 40 закона установлена ответственность за нарушение законодательства в сфере органического производства. Так, лица, реализующие продукцию, маркированную как органическая без соответствующего сертификата, будут нести за это ответственность. На них будут налагаться штрафы в размере от пяти до восьми минимальных заработных плат.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 июля 2018 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №5448-д об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции. Документ президент подписал в конце июля того же года. Закон, в частности, устанавливает основы правового регулирования органического производства и функционирования рынка такой продукции.