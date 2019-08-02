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 Новость об отставке Богдана отменили

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" аннулирует новость о якобы заявлении Андрея Богдана об отставке с должности главы Офиса президента.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Аннулируются новости от 2 августа (время выхода 08.53, 08.56 и 09:29) о заявлении Андрея Богдана об отставке с должности главы Офиса президента. Агентство "Интерфакс-Украина" приносит извинения подписчикам", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал БизнесЦензор, 1 августа "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Богдан написал заявление об отставке.

Также информацию подтвердили источники 24 канала, изданий Новое время и Украинская правда.

При этом официальных комментариев о данной информации не было.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140912
 
 
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вброс. шоб потом дать заднюю перед зебобиками если шо
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