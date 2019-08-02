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 В киевском метро закрывали для входа и выхода 3 станции (обновлено)

В киевском метрополитене станции "Университет", "Театральна" и "Крещатик" не работали для входа и выхода пассажиров.

Об этом сообщает корреспондент БизнесЦензор.

Поезда со станции "Вокзальная" направляют на станцию "Академгородок".

"Станция "Крещатик" закрыта на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход закрыты станции "Университет" и "Театральная", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Движение по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Лесная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная".

В 11:30 пресс-служба метрополитена сообщила, что движение поездов восстановлено, станции работают в обычном режиме.

Вчера из-за сообщения о якобы минировании не работала станция "Театральная".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140908
 
 
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