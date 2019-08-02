[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.23 27.85
 IT
  53  0
Все про:Facebook (340) США (2267) социальные сети (377)

 Антимонопольные регуляторы США проверяют сделки Facebook

Федеральная торговая комиссия (FTC) США проводит проверку в отношении сделок по слияниям и поглощениям с участием Facebook, подозревая, что соцсеть таким образом пыталась избавиться от потенциальных конкурентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На прошлой неделе Facebook сообщила о ведущемся расследовании FTC, однако не стала уточнять детали. По словам источников, приобретения компании являются одним из важнейших аспектов расследования.

По данным S&P Global, за последние 15 лет Facebook приобрела около 90 стартапов, включая фотоприложение Instargam и мессенджер WhatsApp.

Директор Facebook по вопросам общественной политики Марк Перо, выступая перед Конгрессом США в прошлом месяце, заявил, что у приобретенных компаний "появились новые возможности для инноваций", и в конечном счете это позитивно сказалось на пользователях.

Между тем глава отдела по вопросам конкуренции в FTC Брюс Хоффман ранее отмечал, что активность Facebook на рынке слияний и поглощений надо внимательно изучить, чтобы оценить, смогли бы приобретаемые компании в будущем составить ей реальную конкуренцию.

Возможным итогом расследования может стать предписание продать приобретенные активы или ограничить связь материнской компании с этими активами. Любое решение может быть опротестовано в суде, где рассмотрение дела может занять несколько лет.

Акции Facebook в четверг подешевели на 0,8%. С начала года капитализация компании взлетела на 47%, до $554 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140907
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Богдан Андрей Госпогранслужба Донбасс Зеленский Киев отставка Россия Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх