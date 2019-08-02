[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.23 27.85
 Финансы, Промышленность
  48  0
Все про:Жеваго (147) Ferrexpo (26)

 Ferrexpo Жеваго увеличила прибыль на 77%

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в первом полугодии 2019 года получила $270,35 млн чистой прибыли, что на 77,6% выше этого показателя за первые шесть месяцев 2018 года и связано с более высокими ценами на руду и увеличением продаж.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже в пятницу, ее выручка за указанный период возросла на 28% - до $787 млн, EBITDA - на 59%, до $372 млн.

"В течение этого периода мы продолжали получать выгоду от высоких цен на наши высококачественные окатыши, что помогло обеспечить улучшение движение финансовых средств. Это позволило нам выделить капитал для дальнейшего сокращения долга, увеличения органического инвестирования в наши активы, чтобы стимулировать среднесрочный рост и объявить акционерам рекордные промежуточные дивиденды", - приводится в отчете комментарий главы совета директоров Ferrexpo Стива Лукаса.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140901
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Богдан Андрей Госпогранслужба Донбасс Зеленский Киев отставка Россия Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх