 Ferrexpo Жеваго увеличила прибыль на 77%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже в пятницу, ее выручка за указанный период возросла на 28% - до $787 млн, EBITDA - на 59%, до $372 млн.

"В течение этого периода мы продолжали получать выгоду от высоких цен на наши высококачественные окатыши, что помогло обеспечить улучшение движение финансовых средств. Это позволило нам выделить капитал для дальнейшего сокращения долга, увеличения органического инвестирования в наши активы, чтобы стимулировать среднесрочный рост и объявить акционерам рекордные промежуточные дивиденды", - приводится в отчете комментарий главы совета директоров Ferrexpo Стива Лукаса.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.