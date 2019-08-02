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 В Госпогранслужбе заявили о недофинансировании на 1 миллиард

Новый руководитель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства сложнейшая, недофинансирование достигает 1 миллиарда гривен.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Во многом, по его словам, это произошло из-за бездумной политики предыдущего руководства: есть большое количество региональных управлений и руководящих должностей, где происходила раздача служебных авто с водителями, существовали махинации с жильем.

Дейнеко обещает, что подробно проверит все решения о выделении служебных квартир за последние 5 лет.

"На данный момент долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление, накопившиеся составляют 291,4 млн гривен. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь", - сказал он.

По его словам, причиной этого стал, в частности, избирательный процесс в Украине и непропорциональное повышение окладов в системе Минобороны.

"Я очень уважаю военнослужащих ВСУ, которые выполняют задачи по обороне нашего государства, непосредственно воюют… Подавляющее большинство погибших - это, конечно, военнослужащие ВСУ. На втором месте идет Нацгвардия. Но в то же время есть 70 пограничников, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства. Поэтому разделять военных, на мой взгляд, некорректно", - сказал он.

Среди наиболее болезненных для ведомства вопросов Дейнеко назвал также обеспечение горюче-смазочными материалами, отметив, что, к примеру, по сравнению с латвийскими пограничниками украинские обеспечены в 4-5 раз хуже.

"Эта ситуация не может оставаться такой и в дальнейшем. Я стараюсь все эти вопросы решать в Офисе президента. в Министерстве внутренних дел, которое является распорядителем средств… Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет. Появится ли он, пока непонятно", - отметил глава ведомства.

По его словам, в госбюджет должны быть внесены изменения в бюджет. "Мы своими силами можем изменить назначение определенных платежей, но не в таком объеме, чтобы полностью решить проблему. Однозначно пострадает вопрос строительства жилья, я еще больше урежу закупку горюче-смазочных материалов, но это капля в море", - сказал Дейнеко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140895
 
 
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