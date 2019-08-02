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Все про:Польша (778) трудовая миграция (166)

 Польша отменила налоги для молодых работников для остановки трудовой миграции

В Польше отменили налог для физических лиц, которым не исполнилось 26 лет и доход которых меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год с целью остановить выезд граждан из страны и увеличить доходы около 2 миллионов человек.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Отмечается, что такое решение ранее приняло польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Ожидается, что такое решение позволит увеличить доходы около двух миллионов граждан.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется, что это "предотвратит дальнейшие потери, обескровливанию населения, что особенно больно для нации, общества, когда речь идет о молодом поколении".

Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны выехали около полутора миллиона поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.

Недавний опрос Национального банка Польши показал, что около 15% польских эмигрантов готовы вернуться домой. Особенно это касается тех, кто живет в Великобритании, где есть перспектива жесткого Brexit.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140889
 
 
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Проклятый Порошенко!
Довёл до нищеты польскую молодёжь - вот они и валят в Германию!
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