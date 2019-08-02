 Нефть дорожает после рекордного падения цен за 4 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 подорожали на $1,45 (2,4%) - до $61,95 за баррель. На торгах в четверг цена рухнула на $4,55 (6,99%) и составляла на закрытие $60,5 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,04 (1,93%) - до $54,99 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на $4,63 (7,9%), до $53,95 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Онподчеркнул, что они коснутся товаров, на которые они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

В то же время он заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению".

"Эскалация торговой войны США с Китаем подтверждает худшие опасения рынка по поводу избытка топлива, - сообщил основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Если ситуация ухудшится, внимание рынка вновь обратится к ОПЕК, от которой будут ожидать нового сокращения добычи".