 Половину иностранцев в Польше с видом на жительство составляют украинцы

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Долгосрочные разрешения на жительство в Польше получили более 200 тысяч украинцев, 158 тысяч из них имеют вида на жительство на срок менее 3 лет.

С начала года количество украинцев, которые имеют действующие долгосрочные разрешения на проживание в Польше, выросло на 12% и превысило 200 тысяч.

"Эта цифра не включает временное пребывание в стране в пределах безвизовых путешествий или на основании действующих виз ... Одновременно все больше людей хочет остаться на территории Польши на более долгое время", - рассказал Дудзяк.

По его словам, на 1 января 2018 года количество украинцев с долгосрочными разрешениями на проживание составляла 145 тысяч. Ровно через год оно достигла 179 тысяч.

По данным ООН, в 2017 году в мире было 5,9 миллионов мигрантов из Украины. Организация Объединенных Наций включает в число эмигрантов всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней. Например, в России после распада СССР остались 3 миллиона украинцев.