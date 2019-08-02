 Трамп пообещал ввести новые пошлины для Китая

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"В ходе переговоров (с Китаем) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - сообщает Трамп.

Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

В то же время он заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению". "Мы (. . .) чувствуем, что будущее для двух наших стран будет очень светлым", - отметил Трамп.

Он назвал завершившиеся накануне переговоры с КНР конструктивными. В то же время президент отметил: США еще три месяца назад полагали, что заключили торговое соглашение с Пекином, однако "Китай решил пересмотреть сделку перед ее подписанием". Кроме того, КНР, по словам Трампа, согласилась в большом количестве закупать сельскохозяйственную продукцию из США, но не сдержала обещание.

Представители Китая на переговорах с США 30-31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом.

Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года, в целом повышенные пошлины действуют в отношении китайских товаров на сумму $250 млрд. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке введения повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.