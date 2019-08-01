 Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, – СМИ (обновлено)

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в ОП, передает БизнесЦензор.

"Заявление подано президенту в четверг", – сказал собеседник агентства.

Также информацию подтвердили источники 24 канала, изданий Новое время и Украинская правда.

2 августа агентство "Интерфакс-Украина" заявило, что аннулирует новость о заявлении Андрея Богдана об отставке с должности главы Офиса президента.

"Агентство https://interfax.com.ua/ приносит извинения подписчикам", - сообщает агенство.

С начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь – Офис президента).

Андрей Иосифович Богдан (1976 года рождения) – уроженец Львова, образование высшее юридическое, заслуженный юрист Украины. Работал в адвокатской компании "Правис" и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004 году стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры". В 2007 году стал руководящим партнером адвокатской фирмы "Юридические советники" (в 2009 году фирма вернула прежнее название – "Пукшин и партнеры"). В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона", а также в 2014 году – по спискам партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (№74 списка, но партия отменила его регистрацию в качестве кандидата). С 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014), был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского.

24 мая Богдан заявил он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", что получил должность в администрации, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы, но готов "хоть завтра" уйти с данного поста. Богдан отметил, что "очень не хотел" идти работать в АП.

"Там очень сложная обстановка, очень сложные люди, и выходя оттуда (из АП) поздно вечером, у тебя очень болит голова и каждый глоток свежего воздуха – это радость", – заявил тогда Богдан.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram