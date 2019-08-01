[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.04 27.8
 Власть
  6161  16
Все про:отставка (82) Богдан Андрей (9) Офис Президента (8)

 Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, – СМИ

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в ОП, передает БизнесЦензор.

"Заявление подано президенту в четверг", – сказал собеседник агентства.

Также информацию подтвердили источники 24 канала, изданий Новое время и Украинская правда.

С начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь – Офис президента).

Андрей Иосифович Богдан (1976 года рождения) – уроженец Львова, образование высшее юридическое, заслуженный юрист Украины. Работал в адвокатской компании "Правис" и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004 году стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры". В 2007 году стал руководящим партнером адвокатской фирмы "Юридические советники" (в 2009 году фирма вернула прежнее название – "Пукшин и партнеры"). В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона", а также в 2014 году – по спискам партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (№74 списка, но партия отменила его регистрацию в качестве кандидата). С 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014), был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского.

24 мая Богдан заявил он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", что получил должность в администрации, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы, но готов "хоть завтра" уйти с данного поста. Богдан отметил, что "очень не хотел" идти работать в АП.

"Там очень сложная обстановка, очень сложные люди, и выходя оттуда (из АП) поздно вечером, у тебя очень болит голова и каждый глоток свежего воздуха – это радость", – заявил тогда Богдан.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140851
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
 показать весь комментарий
 
Или я туплю,или как говорил Добкин "По дебильному написано"
"За власним бажання з моменту бажання" !!??
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
 показать весь комментарий
 
 
Или я туплю,или как говорил Добкин "По дебильному написано"
"За власним бажання з моменту бажання" !!??
 показать весь комментарий
 
 
напевно без відпрацювання певного періоду.
 показать весь комментарий
 
там головне слово бажання, бач як він бажає, хоче бути бажаним та поламаним, ломай його, бажай його,він бажає бути бажаним. покар його як того москаля а потім вручи йому грамоту на посаду вище
 показать весь комментарий
 
Ура,уважаю поступок , интересно шо дальше
 показать весь комментарий
 
Victoria Polinenko
1 ч. ·
Продається костюм глави офісу президента.
Не ношений.
І черевички.
 показать весь комментарий
 
 
"херiвника" или "корiвника"? бурят писать на умеет, кто ж сегодня от руки пишет в гос учреждении?
 показать весь комментарий
 
По собственному желан,с момента моего желания,.! Это сильно,бурят просто прикалтся
 показать весь комментарий
 
Можливо у людини варикоз (сидяча робота), а в Офісі в шортах треба ходити.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Донбасс Зеленский Киев Кличко Нацполиция НБУ Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх