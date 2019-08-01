 Лондонская биржа покупает мирового поставщика финансовой информации за $27 миллиардов

В рамках сделки акционеры Refinitiv в конечном итоге будут владеть около 37% акций LSE, но менее 30% от общего количества голосующих акций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По словам осведомленного источника агентства, сделка, объявленная через десять месяцев после того, как консорциум во главе с Blackstone завершил покупку Refinitiv у Thomson Reuters, знаменует быстрый разворот для американской инвесткомпании, которая может увеличить стоимость инвестиций в два раза.

Thomson Reuters владеет 45% акций Refinitiv. Слияние значительно расширит сферу информационных услуг LSE, однако сделка может столкнуться с рядом рисков.

По словам источников, антимонопольные органы Европы и США начнут углубленный анализ сделки, который может продлиться до 18 месяцев.

Refinitiv владеет второй крупнейшей (после Bloomberg) сетью из 40 000 терминалов Eikon, которые обеспечивают доставку биржевой информации и дают доступ к торгам, ей также принадлежит информационная система World Check для проверки контрагентов.

Фактически биржа в результате сделки изменит профиль своей деятельности, став не только оператором биржевых торгов, но и информационной компанией.

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LSE в 2017 году не смогла купить немецкую Deutsche Borse, приобретение же Refinitiv даст ей контроль над одной из основных мировых площадок по торговле валютой и сделает ее главным конкурентом агентства Bloomberg.

В прошлом году LSE увеличила выручку от продажи информации на 9%, ее доходы от биржевых операций росли существенно более низкими темпами. Капитализация LSE составляет менее $25 млрд.

Как сообщалось, консорциум во главе с Blackstone в начале 2018 году приобрел у Thomson Reuters за $20 млрд бизнес в сфере финансовой информации, получив в созданной для управления этим бизнесом компании Refinitiv 55% акций.

Долги Refinitiv, по данным Financial Times, превышают $12 млрд. Выручка Refinitive составляет $6,3 млрд в год. Reuters News по условиям соглашения получает $325 млн в год за предоставление новостей клиентам Refinitive, где Thomson Reuters по-прежнему владеет 45% акций.

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