 Киев занял третье место с конца среди лучших городов для студентов

Об этом сообщает Quartz, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

За основу брали такие показатели, как рейтинг университетов, интернациональное разнообразие студентов, рейтинг города, активность работодателей, доступность и мнение выпускников.

В этом году Киев занял 118 из 120 - ниже только британский Лестер и белорусский Минск. Лучший показатель Киева - доступность, худший - рейтинг университетов.

Лучшими городами для студентов были признаны Лондон, Токио, Мельбурн, Мюнхен, Берлин.

В прошлом году Киев не вошел в рейтинг, но тогда в списке было представлено всего 100 городов.

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