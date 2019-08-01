 Банки увеличили прибыль за полгода в 4 раза, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

В целом доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% до 121 млрд грн, тогда как расходы только на 7% – до 90 млрд грн.

По данным Нацбанка, существенный рост прибыльности банковской системы в первом полугодии стал возможен благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% – до 39,3 млрд грн и 17% – до 20,8 млрд грн соответственно.

"Высокая динамика роста процентных доходов обусловлена ​​следующими факторами: высокий спрэд между процентными ставками по активам и обязательствам банков в розничном сегменте и значительный спрос на розничные кредиты. Рост комиссионного дохода обусловлен увеличением объемов безналичных платежей, а также стремительным развитием потребительского кредитования, которое генерирует значительные комиссии", – отмечается в сообщении.

В то же время положительный результат банков от переоценки и от операций купли-продажи составил 10,4 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2018 года этот показатель имел отрицательное значение (-2,1 млрд грн).

Кроме того, объем отчислений банками в резервы сократился на 31% – с 9,4 млрд грн в первом полугодии 2018 года до 6,4 млрд грн в первом полугодии 2019 года.

Нацбанк также отмечает, что из 76 платежеспособных на 1 июля банков 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 31,9 млрд грн грн, что перекрыло убытки остальных 10 банков на 0,9 млрд грн. Для сравнения, по итогам 2018 убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков.

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В НБУ констатируют, что прибыль в первом полугодии была сформирована в основном "Приватбанком" (18,3 млрд грн) и группой банков с иностранным капиталом (9 млрд грн).

"Второй год подряд банки получают высокие прибыли в основном за счет стремительного развития потребительского кредитования, которое растет приблизительно на 30% в годовом исчислении. Также увеличению прибыли способствуют высокая чистая процентная маржа и рост комиссионных доходов, обусловленные повышением спроса на банковские услуги… По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе высокая операционная эффективность и прибыльность сохранятся", – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Как сообщалось, по данным НБУ, чистая прибыль украинских банков, без учета неплатежеспособных, в январе-марте 2019 года составила 13,17 млрд грн, что на 51,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достиг исторического максимума – 21,7 млрд грн.

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