 Минрегион обязал удвоить количество женских туалетов в кинотеатрах

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Увеличиваем в два раза количество женских туалетов в кинотеатрах и театрах. Уже с ноября начнут действовать соответствующие строительные требования, содержащиеся в новых ГСН "Культурно-зрелищные учреждения". Теперь расчет таков: 1 санитарный прибор на 15 человек в кинотеатрах и 1 санприбор на 10 человек в театрах. Их количество будет определяться расчетной вместимостью этих заведений. Например, если театр рассчитан на 600 посетителей, то раньше нужно было проектировать 30 женских туалетов (кабинок), а по новым нормам – надо будет 60", – сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Следовательно, раньше расчет туалетных комнат в кинотеатрах составлял 1 санузел (унитаз) на 30 человек, в новых нормах предусматривается 1 санузел (унитаз) на 15 человек. Для театров старый расчет составлял 1 санузел на 20 человек, новый расчет – 1 санузел на 10 человек. То есть количество женских санузлов, которые теперь должны проектироваться, увеличен в два раза.

При этом часть туалетных комнат будет обязательно проектироваться доступными для людей с инвалидностью и других групп маломобільного населения, а также содержать повивальные столики для младенцев.

Такие изменения связаны с большими очередями, которые сегодня наблюдаются в женские туалеты практически во всех общественных заведениях. Кроме этого, как показывают исследования, женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам. Поэтому в общественных местах пропускная способность женских туалетов значительно ниже, чем мужских.

По словам заместителя министра, изменения по увеличению количества женских туалетов планируется внести и в другие государственные строительные нормы, касающиеся проектирования общественных заведений, в частности, заведений питания, бытового обслуживания и тому подобное.

"Этот вопрос людям важен, и его надо решать. Поэтому сейчас изучаем возможность внести соответствующие изменения и в другие ГСН, чтобы увеличивалась пропускная способность женских туалетов во всех общественных заведениях и пространствах", – добавил Парцхаладзе.

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