 Фонд гарантирования продал первый мегапул из кредитов 10 банков за 20% от стартовой цены

В ходе аукциона на площадке "Эксито Партнерс и Коэн Украина" (входит в Exito Partners and Cohen&Company) пул был продан за 91,96 млн грн при стартовой цене в 459,78 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Единственным участником торгов и покупателем лота стало ООО "Кредит Инвестмент Групп", конечным бенефициаром которого в госреестре указан директор компании "Укрлизинг-Сервис" Сергей Яковлев, бывший основатель и руководитель коллекторского агентства "Фактор".

"Торги проходили по голландской модели аукциона. То есть, цена поэтапно снижалась. Единственный участник торгов сделал первую ставку на уровне 91,96 млн грн, и, поскольку не было других ценовых предложений, эта ставка стала окончательной", – отмечается в сообщении.

В состав "мегапула" вошли права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также по дебиторской задолженности.

В частности, пул вошли активы банков "Финансы и Кредит", "Укрбизнесбанк", "Радикал Банк", "Энергобанк", "Киевская Русь", "Профин Банк", "Евробанк", "Дельта Банк", "Платинум Банк", "Имэксбанк".

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