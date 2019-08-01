 За два месяца лета Kyiv Boryspil Express перевез почти 200 тысяч пассажиров

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Как свидетельствует статистика, за указанный период через специализированные кассы было реализовано 127 тыс. проездных документов, через киоски самообслуживания - 56 тыс. билетов и 5 тыс. пассажиров приобрели билеты непосредственно во время поездки у стюардов.

В середине июля "Укрзализныця" отчиталась о том, что железнодорожным экспрессом с начала его курсирования уже воспользовалось 500 тыс. пассажиров.

Также до конца года будут завершены работы по обустройству остановки для Kyiv Boryspil Express на станции Выдубичи. Реконструкция этой станции идет по графику. Сводная платформа будет шириной от 4 до 6 метров, длиной 209 метров, будет иметь два входа и выхода, один из которых будет под землей, прямо к метрополитену. На платформе будут обустроены широкие лестницы с навесом, подъем для людей с инвалидностью, установлены автоматы продажи билетов.

Kyiv Boryspil Express начал курсировать 30 ноября 2018 года. Он соединяет станцию Киев-Пассажирский и Международным аэропортом "Борисполь". Экспрессы делают промежуточную остановку на станции Дарница.

С 10 мая 2019 года на указанном маршруте Укрзализныця начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами. Сейчас в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов: №830 Киев (11:02)-Борисполь (11:41), №829 Борисполь (11:44)-Киев (12:26), №834 Киев (13:00)-Борисполь (13:38), №833 Борисполь (13:58)-Киев (14:38); №842 Киев (17:00)-Борисполь (17:38) и №841 Борисполь (17:41)-Киев (18:20).

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