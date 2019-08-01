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 "Метинвест" приблизил зарплаты персонала к уровню европейских стран, – гендиректор

В Украине существует острый дефицит сотрудников с высокой квалификацией, причинами чего являются трудовая миграция и значительное ухудшение качества образования, однако группа "Метинвест" нашла решения для обеих проблем.

Об этом генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил в интервью GMK Center, передает БизнесЦензор.

Глава компании подчеркнул, что модернизация производства невозможна без квалифицированного персонала, однако Украина в целом и "Метинвест" в частности испытывают дефицит сотрудников с высокой квалификацией.

"Ключевых причин две: трудовая миграция и значительное ухудшение качества образования. У "Метинвеста" есть решения для обеих проблем, и мы уже достигли определенных успехов", – сказал Рыженков.

"Во-первых, мы научились работать с оттоком кадров и удерживать лучших сотрудников в группе. За последние два года зарплаты персонала приблизились к восточно-европейскому уровню. Наша задача – создать в "Метинвесте" конкурентные и привлекательные условия работы, замотивировать наших сотрудников к внутреннему карьерному и профессиональному росту. Во-вторых, мы в несколько раз увеличили инвестиции в ремонт рабочих мест и инфраструктуры на производственных площадках, чтобы сделать работу более безопасной и комфортной", – рассказал гендиректор.

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Также, по словам главы "Метинвеста", группа взяла на себя роль инициатора и лидера в подготовке новых профессиональных стандартов обучения.

"Важным шагом является внедрение программ, которые популяризируют отрасль и рабочие профессии среди молодежи. Мы уже заключили соглашения с ведущими профильными ВУЗами страны на разработку учебных программ и внедрение дуальной системы обучения для нужд "Метинвеста". Впереди планы по созданию собственного корпоративного политехнического университета и программ развития технических специалистов для удовлетворения потребностей всей страны", – подчеркнул Рыженков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140813
 
 
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