 Минрегион установил требования по пешеходной доступности от жилых домов до школ и детсадов

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы сделали более жесткие нормы для размещения детских садов и школ. На 1000 жителей должно быть 38 мест в детском саду и 135 мест в школах. Кроме этого, мы сделали доступность для этих объектов. Для детского сада радиус пешеходной доступности до 300 м, для школы - максимум 750 м. И местная власть должна этого придерживаться при выдаче градостроительных условий", - отметил Парцхаладзе.

По словам заместителя министра, сегодня около 50% городских школ переполнены, а дети учатся в несколько смен.

"Мы разработали анализ относительно школ и детсадов. Очень ужасное состояние в областных городах, например, Ривне, Ивано-Франковск, Винница. Школы переполнены", - сказал Парцхаладзе, отметив, что еще одной проблемой в этом ключе есть вторые смены в школах.

"Например, в том же Ривном это 30-40% школ. И это очень некомфортно для детей. Мы уже сделали несколько шагов, чтобы это устранить но это невозможно сделать сразу", - добавил замминистра.

В частности, для решения этой проблемы, особенно в районах со сжатой застройкой, Минрегион уже позволил проектировать встроенные и встроенно-пристроенные небольшие детские сады и также хочет внедрить возможность строить такие же небольшие начальные школы (до 4 класса включительно).

"В городах-миллионниках есть проблема по строительству школ и садиков - нет территорий. Чтобы построить школу, надо полтора гектара земли. В центральных районах мы позволили встраивать детские сады в здание жилого комплекса. Также мы хотим разрешить по такому принципу встраивать в жилые дома начальные классы, до 4 класса включительно. Города будут развиваться, и если мы хотим, чтобы и социальная сфера также развивалась, если кто-то хочет что-то построить, а нет мест в школе, то мы не хотим позволить строить, если ты не построишь там школу или детский сад", - подытожил Парцхаладзе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram