 Украинская дочка нидерландского ING Bank увеличила прибыль на 71%

Согласно отчетности банка, его чистые процентные доходы банка за первые шесть месяцев года увеличились на 13,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 526,1 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время активы банка с начала года сократились на 2,4% – до 10,68 млрд грн, кредиты клиентам – на 24,8%, до 6,42 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года снизились на 1,8% – до 6,74 млрд грн.

Уставный капитал банка в первом полугодии сохранился на уровне 731,3 млн грн, тогда как собственный капитал сократился на 3,5% – до 3,94 млрд грн.

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Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "ИНГ Банк Украина" по итогам работы в 2018 году составила 510,98 млн грн.

"ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным акционером к 1 января 2019 года оставался ING Bank N.V.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2019 года "ИНГ Банк Украина" по размеру чистых активов занимал 21 место (11,347 млрд грн) среди 77 действовавших украинских банков.

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