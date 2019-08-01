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 За полгода в Украине зарегистрировано 3,2 тысячи электромобилей

В первом полугодии 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали 3 185 транспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из них 2 964 легковых и 221 коммерческий.

Об этом говорится в отчете ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили (EV) в Украине вырос на 58%.

Большую долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, ранее бывшие в эксплуатации.

Лидером продаж на электромобильном рынке остается Nissan Leaf. С января по июнь 2019 года в Украине было продано 1550 EV этой модели.

На втором месте Tesla Model S - 253 регистрации. Третьим по популярности стал компактный электромобиль BMW i3 с результатом 189 EV.

Электромобиль FIAT 500e выбрали 135 украинцев (четвертый результат). Замыкает пятерку самых популярных в Украине электромобилей Renault Zoe - 134 регистрации.

В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. - 206 регистраций за полгода.

В мае 2019 года украинцы купили и поставили на учет 643 электромобиля: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с маем прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на коммерческие - на 43%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140797
 
 
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